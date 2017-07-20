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Официальный курс долл. США снизился на 15 коп., евро — на 27 коп.
20 июль 2017 (16:44)
УрБК, Москва, 20.07.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 июля. Курс долл. США снизился на 15,95 коп., до 59,08 руб. Курс евро снизился на 27,25 коп., до 68 руб.
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