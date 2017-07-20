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По итогам I квартала 2017 года убыток по ОСАГО в Свердловской области превысил 102%
20 июль 2017 (16:27)
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2017. По итогам первых трех месяцев 2017 года убыток по ОСАГО в Свердловской области составил 102,3%. Об этом сообщает «АльфаСтрахование».
Согласно закону об ОСАГО, чтобы деятельность страховой компании по ОСАГО была безубыточной, коэффициент убыточности в рамках действующих тарифов не должен превышать 77%. Убыточность выше 100% говорит о несомненных убытках в ОСАГО, которые несет страховщик.
На конец I квартала 2016 года в России было 36 регионов, где убыточность превышала 100%. То есть там, где страховая компания начала значительно больше выплачивать, чем собирала. На конец марта 2017 года число таких регионов уже 49.
«Сейчас в полис ОСАГО закладывается огромный дисбаланс между стоимостью запчастей, выплатами «серым» автоюристам и деньгами, что получает страховая компания, и на которые она должна не только создать резервы будущих выплат, но и сформировать зарплатный фонд, оплатить офис, интернет и обеспечить всю необходимую для работы ОСАГО и компании в целом инфраструктуру», — отмечает руководитель управления андеррайтинга обязательных видов «АльфаСтрахования» Денис Макаров.
По его словам, существует достаточно много «токсичных» регионов, где страховые компании несут огромные убытки из-за деятельности автоюристов и роста цен на запчасти и стоимость работ. По данным автосервисов, многие запчасти за последние три года выросли в цене на десятки процентов. Если тарифы не повысят, то многие участники рынка рискуют столкнуться с нехваткой капитала, ликвидности и резервов продолжать для продолжения деятельности, уверяет эксперт.
Согласно закону об ОСАГО, чтобы деятельность страховой компании по ОСАГО была безубыточной, коэффициент убыточности в рамках действующих тарифов не должен превышать 77%. Убыточность выше 100% говорит о несомненных убытках в ОСАГО, которые несет страховщик.
На конец I квартала 2016 года в России было 36 регионов, где убыточность превышала 100%. То есть там, где страховая компания начала значительно больше выплачивать, чем собирала. На конец марта 2017 года число таких регионов уже 49.
«Сейчас в полис ОСАГО закладывается огромный дисбаланс между стоимостью запчастей, выплатами «серым» автоюристам и деньгами, что получает страховая компания, и на которые она должна не только создать резервы будущих выплат, но и сформировать зарплатный фонд, оплатить офис, интернет и обеспечить всю необходимую для работы ОСАГО и компании в целом инфраструктуру», — отмечает руководитель управления андеррайтинга обязательных видов «АльфаСтрахования» Денис Макаров.
По его словам, существует достаточно много «токсичных» регионов, где страховые компании несут огромные убытки из-за деятельности автоюристов и роста цен на запчасти и стоимость работ. По данным автосервисов, многие запчасти за последние три года выросли в цене на десятки процентов. Если тарифы не повысят, то многие участники рынка рискуют столкнуться с нехваткой капитала, ликвидности и резервов продолжать для продолжения деятельности, уверяет эксперт.
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