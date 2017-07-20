Новости дня

Компания «СинараПромТранс» приступила к транспортному обслуживанию ЕВРАЗ НТМК

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2017. АО «ЕВРАЗ НТМК» и ООО «СинараПромТранс» заключили трехлетний договор на транспортное обслуживание. Стороны договорились об обеспечении металлургического производства в локомотивной тяге. Об этом сообщает пресс-служба ЕВРАЗ НТМК.



ЕВРАЗ НТМК передал в эксплуатацию 79 маневровых тепловозов и здание депо, также в состав «СинараПромТранс» перешли все сотрудники цеха ремонта и эксплуатации локомотивов комбината. С профсоюзной организацией подписано трехстороннее соглашение, согласно которому «СинараПромТранс» принимает на себя обязательства коллективного договора НТМК и сохраняет сотрудникам цеха ремонта и эксплуатации все существующие на комбинате гарантии и льготы.



По словам генерального директора «СинараПромТранс» Льва Репина, у компании уже есть положительный опыт управления железнодорожными цехами крупных промышленных предприятий.



«Аутсорсинг — это прогрессивный способ организации бизнес-процессов, призванный снизить затраты на внутризаводские перевозки. Со своей стороны, компания «СинараПромТранс» за счет внедрения передовых технологий в сфере ремонта и обслуживания обеспечит эффективную, бесперебойную и безопасную работу тягового подвижного состава комбината», — отметил Л. Репин.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: