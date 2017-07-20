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В Свердловской области организации задолжали банкам 31,7 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2017. На 1 июля 2017 года в Свердловской области объем просроченной задолженности организаций перед банками достиг 31,7 млрд руб., что на четверть ниже показателя прошлого года. Об этом говорится в сообщении на сайте Минэкономики Свердловской области.



Отмечается, что по розничному портфелю объем долгов уменьшился до 31 млрд руб., что меньше показателя 2016 года на 6,8%.



Объем кредитов, выданных банками Свердловской области предприятиям нефинансового сектора, составил 986,7 млрд руб. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года показатель вырос на 3,6%. Объем депозитов и средств на счетах свердловских организаций увеличился на 9,9% до 331 млрд руб.



По данным минэкономики, в 2017 году физлица взяли кредитов на общую сумму 374,3 млрд руб., что на 4,1% больше прошлогоднего показателя. В свою очередь, сумма вкладов населения увеличилась на 11% и составила 502,1 млрд руб.

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