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Суд приговорил соучастника Александра Куковякина к трем годам исправительной колонии

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2017. Тавдинский районный суд вынес приговор по уголовному делу Юрия Косарева, причастного к хищению 2,6 млн руб. зарплаты работников «Тавдинского гидролизного завода». Он признан виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.



В суде установлено, что в январе 2000 года приказом внешнего управляющего в ОАО «Тавдинский гидролизный завод» прекращены полномочия правления, а генеральный директор завода Ю. Косарев отстранен от выполнения функций по управлению и распоряжению имуществом.



Между тем в период с августа 2003 года по январь 2004 года Ю. Косарев совместно с Александром Куковякиным, а также с Фанией Наяновой и Сергеем Багреевым, занимавшим должности главного бухгалтера и директора ОАО «Тавдинский гидролизный завод», похитили на предприятии путем предоставления поддельных документов свыше 2,6 млн руб. Денежные средства были предназначены для выплаты заработной платы работникам.



Тавдинским городским судом в отношении С. Багреева в 2007 году вынесен обвинительный приговор, ему назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 250 тыс. руб. Фания Наянова осуждена на 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Александру Куковякину суд назначил 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штраф в 500 тыс. руб.



Ю. Косарев скрывался от правосудия более 10 лет на территории иностранного государства, однако 21 марта 2017 года он прилетел в аэропорт Кольцово из Объединённых Арабских Эмиратов и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.



В ходе расследования уголовного дела Ю. Косарев написал явку с повинной, признав в полном объеме предъявленное ему обвинение. Тавдинский районный суд приговорил его к наказанию в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 150 тыс. руб. Приговор суда не вступил в законную силу.

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