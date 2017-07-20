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Ромир: Россияне стали чаще покупать товары по промоакциям

УрБК, Москва, 20.07.2017. Доля россиян, которые сознательно ищут промо-акции и скидки на товары, увеличилась на 10% по сравнению с 2016 годом и составила 36%, следует из данных исследовательского холдинга «Ромир».



Отмечается, что доля тех, кто целенаправленно посещает магазины в поисках спецпредложений и скидок, увеличилась с 28% до 30%. Охотниками за скидками чаще всего выступают женщины из городов с численностью 100-500 тыс. человек или мегаполисов.



Напомним, ранее специалисты «Ромира» разделили всех экономящих россиян на четыре группы: оптимизаторов, рационалистов, запасливых и охотников за скидками.



Так, в период с 2016 по 2017 год группа оптимизаторов практически не изменилась. 31% респондентов отмечают, что стали покупать более дешевые марки товаров. А вот доля тех, кто сознательно отказывается от приобретения дорогостоящих товаров, сократилась с 21% до 19%. Такой подход наиболее популярен среди мужчин.



К группе рационалистов отнесли 28% опрошенных, которые заранее составляют списки покупок. Причем более рациональными покупателями являются женщины, а также граждане старше 60 лет и жители средних городов России.



Количество запасливых граждан сократилось. Так, с 22% до 17% снизилась доля тех, кто реже ходит в магазины, но с 16% до 20% выросла доля делающих запасы продуктов впрок. Среди запасливых преобладают россияне из старших возрастных групп и жители сельской местности.



В целом по России число экономящих граждан сократилось с 89% до 82%.

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