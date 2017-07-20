Дайджест

В России выросла естественная убыль населения

20 июль 2017 (14:32)

В России в первые пять месяцев 2017 года зафиксировано значительное превышение смертности над рождаемостью. Об этом сообщается в материалах на сайте Росстата.

За указанный период умерли 791 тыс. жителей, родились 679,2 тыс.. Численность населения сократилась на 31,1 тыс., или 0,02%, и составила 146,8 млн человек.

Ведомство отмечает рост естественной убыли населения. Этот показатель за январь-май составила 111,8 тыс. человек, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...