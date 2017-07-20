Дайджест

Шарапова выступит на US Open

20 июль 2017 (14:32)

Российская теннисистка Мария Шарапова вошла в число участников квалификации последнего турнира серии «Большого шлема» в сезоне — Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщается на сайте соревнований.

Занимающая 171-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Шарапова не попала в основную сетку турнира и выступит в квалификации. Кроме того, она сохраняет шансы на получение специального приглашения от организаторов (wild card).

Восемь других россиянок получили прямые путевки в основной турнир. Ими стали Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Дарья Касаткина, Екатерина Макарова, Наталья Вихлянцева, Евгения Родина и Екатерина Александрова.

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