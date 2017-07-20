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В ДТП под Курском погибли четверо детей

В Курской области в результате ДТП погибли пять человек, в том числе четыре ребенка. Об этом в «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.



Авария произошла вечером возле деревни Щетинка Курского района. По словам собеседника агентства, автомобиль Peugeot, в котором находились девять человек, в том числе пятеро детей, совершил разворот через двойную сплошную линию, в результате чего столкнулся с автомобилем Volkswagen.



Еще семь человек были доставлены в больницу с различными травмами.

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