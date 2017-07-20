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Москву призвали осудить провозглашение Малороссии

Киев предложил Москве осудить провозглашение Малороссии. Об этом по итогам заседания в Минске сообщила Дарья Олифер, пресс-секретарь Леонида Кучмы, передает портал «Лента.ру».



«Призываем Российскую Федерацию на всех уровнях осудить этот неприемлемый шаг ОРДО, который является тотальным нарушением Минских соглашений», — написала она.



Кроме того, по словам Олифер, трехсторонняя контактная группа призвала воздержаться от любых конфронтационных заявлений, которые противоречат минским договоренностям.

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