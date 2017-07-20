Дайджест
Москву призвали осудить провозглашение Малороссии
20 июль 2017 (14:31)
Киев предложил Москве осудить провозглашение Малороссии. Об этом по итогам заседания в Минске сообщила Дарья Олифер, пресс-секретарь Леонида Кучмы, передает портал «Лента.ру».
«Призываем Российскую Федерацию на всех уровнях осудить этот неприемлемый шаг ОРДО, который является тотальным нарушением Минских соглашений», — написала она.
Кроме того, по словам Олифер, трехсторонняя контактная группа призвала воздержаться от любых конфронтационных заявлений, которые противоречат минским договоренностям.
«Призываем Российскую Федерацию на всех уровнях осудить этот неприемлемый шаг ОРДО, который является тотальным нарушением Минских соглашений», — написала она.
Кроме того, по словам Олифер, трехсторонняя контактная группа призвала воздержаться от любых конфронтационных заявлений, которые противоречат минским договоренностям.
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