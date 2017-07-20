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В Екатеринбурге до конца октября будут по частям перекрывать проспект Ленина

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2017. Комитет благоустройства администрации Екатеринбурга представил график закрытия движения транспорта в связи с ремонтными работами на проспекте Ленина.



Разные участки главной транспортной артерии уральской столицы будут перекрываться в три этапа. С 22 июля по 28 августа — на нечетной стороне проспекта Ленина от 8 Марта до Вайнера. С 3 сентября по 10 октября — на четной стороне проспекта Ленина от проезда к дому на Вайнера, 9 до улицы 8 Марта.



С 11 до 20 октября (22.00-06.00) — на четной стороне проспекта Ленина, в районе проезда к дому на Вайнера, 9 и на перекрестке с переулком Банковским, а также по нечетной стороне Ленина на перекрестке с улицей Вайнера.



При этом с 22 июля по 28 августа 2017 года не будет действовать остановка общественного транспорта «Площадь 1905 года» по нечетной стороне проспекта Ленина, а с 3 сентября по 10 октября — на четной стороне.



Ожидается, что основную нагрузку в период закрытия движения примут на себя ул. Малышева и Челюскинцев. Кроме того, в качестве объездных выступят улицы 8 Марта, Хохрякова, Жукова, Сакко и Ванцетти, Попова и Бориса Ельцина.



Всего же в рамках ремонта и обустройства проспекта Ленина от улицы Московской до улицы 8 Марта специалисты планируют обновить покрытие проезжей части, выполнить ремонт тротуаров, ограждения бульварной части проспекта, заменить почти 10 тыс. кв. м. газона и установить малые архитектурные формы: 34 стенда, 21 световое кашпо, 54 вазона, 47 урн, 16 велопарковок, 66 скамеек и многое другое. Кроме того, главный городской проспект украсят 11 новых деревьев — 4 липы, ель и 6 кустов сирени.



Тротуарная плитка, которую специалисты снимут с проспекта Ленина, отправится для вторичного мощения в службы Ленинского и Верх-Исетского района, а также в МБУ «Зеленстрой».

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