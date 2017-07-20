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ОКБ: Заемщики с плохой кредитной историей чаще всего берут кредитные карты

УрБК, Москва, 20.07.2017. Почти каждый восьмой (13%) получатель кредитной карты в 2017 году имел за последние 3 года просрочку в месяц и более, 8% таких заемщиков допускали ранее просрочки 90 и более дней. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).



Реже всего заемщики с плохой кредитной историей получают ипотеку. Только 4% ипотечников в 2017 году имели просрочку 30 и более дней за последние 3 года, из них менее 2% допускали задержку платежей на 90 и более дней.



У заемщиков с просрочками по текущим кредитным обязательствам дела обстоят еще хуже. Только 4% заемщиков, получивших новый кредит в 2017 году, имеют просрочки свыше 30 дней по ранее открытым кредитам, из них 3% имеют непогашенную просрочку 90 и более дней. Реже всего такие заемщики получали залоговые кредиты: в сегменте ипотеки их был 1%, в сегменте автокредитов и кредитов с обеспечением — по 2%. Чаще всего заемщики с плохой платежной дисциплиной по текущим кредитным обязательствам получали кредитные карты — 5%, и кредиты наличными — 4%.



Исследование ОКБ также подтверждает тот факт, что люди, ранее допускавшие длительные просрочки, продолжают хуже обслуживать и свои новые кредиты. Так, среди заемщиков с хорошей кредитной историей только 4% допускают просрочки свыше 30 дней по новому кредиту в течение 1 года с даты его выдачи. Просрочки 90 и более дней допускают только 2% таких заемщиков. Среди тех, кто ранее имел просрочки более 30 дней, длительные просрочки по новым кредитам допускают уже 22% заемщиков, а 13% из них уходят в дефолт (просрочка свыше 90 дней).



Наихудшее платежное поведение ожидаемо показывает группа заемщиков с историческими просрочками 90 и более дней. Почти каждый третий из них продолжает плохо платить и по новым кредитам, а 16% уходят в дефолт в течение года с момента получения нового кредита.

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