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Свердловское УФАС признало сговор крупных дорожных строителей региона

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2017. Крупные дорожные строители Свердловской области АО «Мелиострой», ООО «СУ5групп», ООО СК «Вектор», ООО «Стройспецмонтаж-2000», ООО «Рокада» вступили в сговор, чтобы не допустить снижение цен госконтрактов, следует из данных Свердловского УФАС.



Между тем создание картелей нарушает пункт 2 статьи 11 закона о защите конкуренции. Возможный сговор участников в УФАС проверили по обращению регионального управления ФСБ. Запрос от силовиков поступил в связи с расследованием уголовного дела в отношении экс-министра транспорта Свердловской области Александра Сидоренко.



Напомним, Александр Сидоренко обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности. По версии следствия, с марта 2010 года по февраль 2016 года он, работая министром транспорта и связи Свердловской области, также являлся фактическим владельцем 70% доли в ООО «УралДорТехнологии», оформленном на его тещу, а также 100% доли в ООО «УралТрансПетролиум», учредителем которого выступил его брат.



Осведомленный о планах и графиках ремонта и строительства дорог на территории области, А. Сидоренко предоставлял в приоритетном порядке данным организациям информацию о ремонте тех или иных дорог, давал рекомендации и указания руководителям хозяйствующих субъектов о заключении с управляемыми им организациями договоров на выполнение работ по ремонту и строительству дорог. В результате этих действий указанные организации становились победителями аукционов, и с ними заключались государственные и муниципальные контракты на ремонт дорог.



Сейчас Александр Сидоренко находится под подпиской о невыезде, на его счета наложен арест. В начале июня заместитель генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев утвердил в отношении А. Сидоренко обвинительное заключение. Дело рассмотрит Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

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