Кризис
В России просроченная задолженность предприятий за май выросла на 5%
20 июль 2017 (13:09)
Просроченная кредиторская задолженность российских предприятий и организаций в мае 2017 года выросла на 5% по сравнению с апрелем. Об этом говорится в сообщении Росстата.
К 1 июня 2017 года объем просроченной кредиторской задолженности составил 2 трлн 777,9 млрд руб.
По сравнению с маем 2016 года просроченная задолженность выросла на 8,4%.
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности за месяц снизилась на 0,3% и на конец мая составила 6,9%.
К 1 июня 2017 года объем просроченной кредиторской задолженности составил 2 трлн 777,9 млрд руб.
По сравнению с маем 2016 года просроченная задолженность выросла на 8,4%.
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности за месяц снизилась на 0,3% и на конец мая составила 6,9%.
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