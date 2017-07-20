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Роспотребнадзор оштрафовал свердловские предприятия на 3,7 млн рублей за нарушение антитабачного законодательства
20 июль 2017 (12:59)
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2017. В I полугодии 2017 года Управление Роспотребнадзора по Свердловской области составило 290 протоколов о нарушении антитабачного законодательства, общая сумма штрафов составила 3,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Отмечается, что сотрудники Роспотребнадзора проверили 832 объекта, в 260 (31,2%) из них выявили нарушения федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Проверки проводились как в отношении точек продаж табачной продукции, так и предприятий, оказывающих различные виды услуг.
Так, выявлено 422 нарушения законодательства, среди них стимулирование продажи сигарет, отсутствие знака о запрете курения, продажа табачной продукции вблизи образовательных учреждений и реализация сигарет несовершеннолетним. Кроме того, организации продавали табачную продукцию в неустановленных местах и с превышением максимальной розничной цены, открыто демонстрировали сигареты в торговом объекте.
Всего за шесть месяцев 2017 года специалисты ведомства проверили 7 170 пачек сигарет и папирос, из них 515 (7%) оказались с браком. Основная причина забраковки — отсутствие сопроводительных документов.
Отмечается, что сотрудники Роспотребнадзора проверили 832 объекта, в 260 (31,2%) из них выявили нарушения федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Проверки проводились как в отношении точек продаж табачной продукции, так и предприятий, оказывающих различные виды услуг.
Так, выявлено 422 нарушения законодательства, среди них стимулирование продажи сигарет, отсутствие знака о запрете курения, продажа табачной продукции вблизи образовательных учреждений и реализация сигарет несовершеннолетним. Кроме того, организации продавали табачную продукцию в неустановленных местах и с превышением максимальной розничной цены, открыто демонстрировали сигареты в торговом объекте.
Всего за шесть месяцев 2017 года специалисты ведомства проверили 7 170 пачек сигарет и папирос, из них 515 (7%) оказались с браком. Основная причина забраковки — отсутствие сопроводительных документов.
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