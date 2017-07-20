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Судебные приставы могут списать почти 1 трлн рублей безнадежных долгов в целом по РФ

УрБК, Москва, 20.07.2017. В 2017 году приставы могут списать около 1 трлн руб. безнадежных долгов граждан перед банками. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).



По данным ФССП, число прекращенных исполнительных производств о взыскании долгов граждан перед банками ежегодно увеличивается. В 2015 году в исполнении приставов находилось 4 млн производств о взыскании задолженности по кредитам на общую сумму более 2 трлн руб., из них списанием безнадежных долгов был закончен 1 млн дел. В 2016-м приставы завершили 2 млн из 5 млн производств, находившихся в работе (общая сумма задолженности составляла 3 трлн руб.).



За пять месяцев 2017 года в ФССП поступило 4 млн исполнительных производств о взыскании банковских долгов на сумму более 2 трлн руб. 817 тыс. из них уже прекращено без взыскания. Таким образом, с января по май 2017-го приставы закрыли 18,6% производств. По прогнозам за шесть месяцев этот показатель — с учетом темпов взыскания — составит 24,48%, а до конца года из дел, полученных за первые пять месяцев, планируется закрыть без достижения результата 49%.



По его данным, 49% закрытых исполнительных производств — это фактически 1 трлн списанных безнадежных долгов.



По данным Национального центра банкротств, общая сумма задолженности россиян, которые по закону могут объявить себя банкротами, на 1 июня 2017 года составила 24,74 млрд руб., увеличившись по сравнению с началом года на 65%.

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