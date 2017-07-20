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В Екатеринбурге улицу Кузнецова закроют до 15 августа
20 июль 2017 (12:21)
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2017. С 20 июля по 15 августа сетевики перекроют движение по улице Кузнецова от дома № 5 до № 3 в связи со строительством сетей инженерно-технического обеспечения. Об этом сообщается на сайте администрации Екатеринбурга.
Ремонтные работы будет проводить ООО «Девелопер».
Ремонтные работы будет проводить ООО «Девелопер».
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