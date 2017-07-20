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Свердловская прокуратура требует взыскать со свинокомплекса группы «Хороший вкус» 7,6 млн рублей
20 июль 2017 (11:24)
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2017. Прокуратура через суд требует взыскать с ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» (входит в группу «Хороший вкус») свыше 7,6 млн руб. за ущерб плодородным почвам из-за химического загрязнения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Напомним, многочисленные нарушения природоохранного законодательства, в том числе излив жидкой фракции фекальных отходов на рельеф местности из переполненных иловых карт (резервуары для отстаивания и обеззараживания отходов жизнедеятельности свиней), выявили представители Россельхознадзора, Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры в ходе совместной проверки.
Также в ходе проверки инспекторы установили, что ООО «Агрокомплекс Горноуральский» при осуществлении деятельности допускает превышение предельной концентрации биологического загрязнения по индексу БГКП (бактерии группы кишечной палочки) в 1 тыс. раз.
«Между тем ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» в нарушение положений закона не имеет лицензии на осуществление деятельности по обращению с отходами, не имеет собственных очистных сооружений и не осуществляет транспортировку образующихся отходов (навоза свиней) на очистные сооружения сторонних организаций», — обращают внимание в прокуратуре.
Прокуратура направила иск к предприятию в Пригородный районный суд. Помимо компенсации причиненного ущерба надзорный орган требует обязать агрокомплекс за месяц отремонтировать и модернизировать резервуары для отходов, за 3 месяца обеспечить поступление отходов на очистные сооружения и за год разработать проект рекультивации земель и согласовать его с Россельхознадзором, а также получить лицензию на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов I-IV классов опасности.
Кроме того, кроме того прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела, направив материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой действиям руководства ООО «Агрокомплекс «Горноуральский».
Напомним, многочисленные нарушения природоохранного законодательства, в том числе излив жидкой фракции фекальных отходов на рельеф местности из переполненных иловых карт (резервуары для отстаивания и обеззараживания отходов жизнедеятельности свиней), выявили представители Россельхознадзора, Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры в ходе совместной проверки.
Также в ходе проверки инспекторы установили, что ООО «Агрокомплекс Горноуральский» при осуществлении деятельности допускает превышение предельной концентрации биологического загрязнения по индексу БГКП (бактерии группы кишечной палочки) в 1 тыс. раз.
«Между тем ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» в нарушение положений закона не имеет лицензии на осуществление деятельности по обращению с отходами, не имеет собственных очистных сооружений и не осуществляет транспортировку образующихся отходов (навоза свиней) на очистные сооружения сторонних организаций», — обращают внимание в прокуратуре.
Прокуратура направила иск к предприятию в Пригородный районный суд. Помимо компенсации причиненного ущерба надзорный орган требует обязать агрокомплекс за месяц отремонтировать и модернизировать резервуары для отходов, за 3 месяца обеспечить поступление отходов на очистные сооружения и за год разработать проект рекультивации земель и согласовать его с Россельхознадзором, а также получить лицензию на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов I-IV классов опасности.
Кроме того, кроме того прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела, направив материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой действиям руководства ООО «Агрокомплекс «Горноуральский».
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