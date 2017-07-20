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За полгода из зарплат свердловчан удержали 41,5 млн руб. за долги по услугам ЖКХ
20 июль 2017 (11:12)
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2017. В I полугодии 2017 года с зарплат жителей Свердловской области удержали 41,5 млн руб. за долги по оплате коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
Отмечается, что за шесть месяцев Уральское управление службы судебных приставов погасило более 12 тыс. исполнительных листов, выданных на должников Энергосбыт Плюс, на общую сумму 41,5 млн руб.
«Значительную часть долга взыскали с неплательщиков за коммунальные услуги из Сухого Лога, Асбеста, поселка Белоярский, Малышево, Богдановича, Рефтинского, Камышлова и Каменска-Уральского», — говорится в сообщении.
Всего за полгода энергосбытовая организация подала в районные суды более 22 тыс. исковых заявлений на сумму 210 млн руб.
Отмечается, что за шесть месяцев Уральское управление службы судебных приставов погасило более 12 тыс. исполнительных листов, выданных на должников Энергосбыт Плюс, на общую сумму 41,5 млн руб.
«Значительную часть долга взыскали с неплательщиков за коммунальные услуги из Сухого Лога, Асбеста, поселка Белоярский, Малышево, Богдановича, Рефтинского, Камышлова и Каменска-Уральского», — говорится в сообщении.
Всего за полгода энергосбытовая организация подала в районные суды более 22 тыс. исковых заявлений на сумму 210 млн руб.
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