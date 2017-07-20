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Соучредителя НТЗТИ обвинили в хищении имущества предприятия на 32 млн руб.
20 июль 2017 (10:54)
УрБК, Нижний Тагил, 20.07.2017. Соучредителя Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ) Дениса Кокорина обвинили в хищении имущества предприятия на сумму более 32 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Свердловской области.
Кроме того, на Дениса Кокорина завели уголовное дело за частичную невыплату зарплаты работникам предприятия и сокрытие денежных средств, за счет которых необходимо было уплатить налоги и сборы. Следователи направили в суд ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.
Отмечается, что сумма сокрытых средств, за счет которых руководство должно было совершить фискальные платежи, составила около 5 млн руб.
В настоящее время правоохранительные органы продолжают расследование уголовного дела, руководству и учредителям предприятия дадут жесткую правовую оценку.
Напомним, с декабря 2015 по январь 2017 года на НТЗТИ возникла задолженность по заработной плате перед 195 работниками на сумму более 13,3 млн руб. Выплата денег сотрудникам началась 10 июля после вмешательства в ситуацию президента Владимира Путина. В настоящее время предприятие признали банкротом.
Кроме того, на Дениса Кокорина завели уголовное дело за частичную невыплату зарплаты работникам предприятия и сокрытие денежных средств, за счет которых необходимо было уплатить налоги и сборы. Следователи направили в суд ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.
Отмечается, что сумма сокрытых средств, за счет которых руководство должно было совершить фискальные платежи, составила около 5 млн руб.
В настоящее время правоохранительные органы продолжают расследование уголовного дела, руководству и учредителям предприятия дадут жесткую правовую оценку.
Напомним, с декабря 2015 по январь 2017 года на НТЗТИ возникла задолженность по заработной плате перед 195 работниками на сумму более 13,3 млн руб. Выплата денег сотрудникам началась 10 июля после вмешательства в ситуацию президента Владимира Путина. В настоящее время предприятие признали банкротом.
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