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Генпрокуратура РФ опротестовала приказы ЦБ о введении временной администрации в банке «Югра»

УрБК, Москва, 20.07.2017. Генеральная прокуратура РФ принесла протесты на приказы Банка России «О введении моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации Банк «ЮГРА» и «О возложении на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» функций временной администрации по управлению банком». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.



По версии генпрокуратуры, данные приказы изданы безосновательно, так как Банк России не выявлял нарушений банком «Югра» обязательных нормативов.



«Таким образом, основания для назначения временной администрации по управлению ПАО Банк «Югра» отсутствуют. Банк «Югра» является финансово-устойчивой кредитной организацией, обладает необходимым запасом ликвидности, имеет достаточное количество средств для осуществления деятельности», — говорится в сообщении.



В ведомстве отмечают, что введение временной администрации повлечет ущерб для федерального бюджета в связи с осуществлением страховых выплат на сумму более 170 млрд руб., снизит доступность кредитования малого и среднего бизнеса, ускорит инфляционные процессы и ухудшит инвестиционный климат в стране.



В связи с этим генпрокуратура потребовала отменить приказы Банка России о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов и о возложении на АСВ функций временной администрации по управлению банком.

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