Новости дня
Реальные располагаемые доходы россиян в I полугодии уменьшились на 1,4%
20 июль 2017 (09:41)
УрБК, Москва, 20.07.2017. Реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) россиян в I полугодии снизились на 1,4% в годовом выражении, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении России.
В июне реальные располагаемые денежные доходы остались на уровне соответствующего периода предыдущего года. Согласно обновленным данным, в мае показатель уменьшился на 0,1%.
Во II квартале реальные располагаемые денежные доходы сократились на 2,7% к соответствующему прошлогоднему периоду.
Денежные доходы в среднем на душу населения в июне, по оценке Росстата, выросли на 4,4% к аналогичному периоду прошлого года, составив 32 229 руб. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций равнялась 41 640 руб. (+7,4% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года). При этом реальная зарплата увеличилась на 2,9%.
В июне реальные располагаемые денежные доходы остались на уровне соответствующего периода предыдущего года. Согласно обновленным данным, в мае показатель уменьшился на 0,1%.
Во II квартале реальные располагаемые денежные доходы сократились на 2,7% к соответствующему прошлогоднему периоду.
Денежные доходы в среднем на душу населения в июне, по оценке Росстата, выросли на 4,4% к аналогичному периоду прошлого года, составив 32 229 руб. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций равнялась 41 640 руб. (+7,4% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года). При этом реальная зарплата увеличилась на 2,9%.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В мае 2017 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 0,4%
- В мае 2017 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 0,4%
- Реальные доходы населения РФ в феврале снизились на 4,1%
- Реальные доходы россиян в сентябре сократились на 2,8%
- Реальные располагаемые доходы россиян снизились на 5,7%
Loading...