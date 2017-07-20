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Реальные располагаемые доходы россиян в I полугодии уменьшились на 1,4%

УрБК, Москва, 20.07.2017. Реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) россиян в I полугодии снизились на 1,4% в годовом выражении, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении России.



В июне реальные располагаемые денежные доходы остались на уровне соответствующего периода предыдущего года. Согласно обновленным данным, в мае показатель уменьшился на 0,1%.



Во II квартале реальные располагаемые денежные доходы сократились на 2,7% к соответствующему прошлогоднему периоду.



Денежные доходы в среднем на душу населения в июне, по оценке Росстата, выросли на 4,4% к аналогичному периоду прошлого года, составив 32 229 руб. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций равнялась 41 640 руб. (+7,4% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года). При этом реальная зарплата увеличилась на 2,9%.

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