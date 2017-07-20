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За II квартал Свердловское УФАС оштрафовало нарушителей антимонопольного законодательства на 1,7 млн рублей
20 июль 2017 (09:22)
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2017. За II квартал 2017 года комиссия Свердловского УФАС по контролю в сфере закупок возбудила 116 дел о нарушениях антимонопольного законодательства. По результатам их рассмотрения наложены штрафы на общую сумму 1 млн 701 тыс. руб. Такие данные были озвучены в ходе публичных обсуждений результатов правоприменительной практики ведомства.
Кроме того, в адрес ведомства за указанный период поступило 88 обращений заказчиков со сведениями о включении участников закупки в реестр недобросовестных поставщиков.
По итогам рассмотрения заявлений решения о включении в реестр приняты в отношении 34 участников закупки. Из них 58,8% — в связи односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, 35,3% — в связи с уклонением победителя от заключения контракта, 5,9% — по решению суда.
Кроме того, в адрес ведомства за указанный период поступило 88 обращений заказчиков со сведениями о включении участников закупки в реестр недобросовестных поставщиков.
По итогам рассмотрения заявлений решения о включении в реестр приняты в отношении 34 участников закупки. Из них 58,8% — в связи односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, 35,3% — в связи с уклонением победителя от заключения контракта, 5,9% — по решению суда.
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