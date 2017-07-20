Новости дня

За II квартал Свердловское УФАС оштрафовало нарушителей антимонопольного законодательства на 1,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2017. За II квартал 2017 года комиссия Свердловского УФАС по контролю в сфере закупок возбудила 116 дел о нарушениях антимонопольного законодательства. По результатам их рассмотрения наложены штрафы на общую сумму 1 млн 701 тыс. руб. Такие данные были озвучены в ходе публичных обсуждений результатов правоприменительной практики ведомства.



Кроме того, в адрес ведомства за указанный период поступило 88 обращений заказчиков со сведениями о включении участников закупки в реестр недобросовестных поставщиков.



По итогам рассмотрения заявлений решения о включении в реестр приняты в отношении 34 участников закупки. Из них 58,8% — в связи односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, 35,3% — в связи с уклонением победителя от заключения контракта, 5,9% — по решению суда.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: