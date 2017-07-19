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УБРиР снижает ставки по ипотеке

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 19 июля снизил минимальную ставку по кредиту до 10% годовых. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



С начала года наблюдается существенное снижение стоимости ипотечных кредитов у большинства банков из топ-30. УБРиР, придерживаясь рыночной тенденции, также последовательно корректировал минимальный уровень ставки: в апреле — на 1,2 п.п., в июле — на 0,8 п.п.



Напомним, что Уральский банк реконструкции и развития вышел на рынок жилищного кредитования с 1 марта. Кредит можно оформить для приобретения квартиры как на первичном, так и на вторичном рынке. Наряду с классическими продуктами, ипотечная линейка УБРиР предусматривает и ряд специальных программ, среди которых ипотека с материнским капиталом, рефинансирование жилищных кредитов, оформленных ранее в других банках, а также нецелевой кредит под залог уже имеющейся недвижимости.



Условия по жилищным кредитам в каждом отдельном случае зависят от кредитной истории заемщика, его платежной дисциплины и размера первоначального взноса.



В настоящее время ипотечный проект УБРиР реализуется в пяти городах (Екатеринбург, Челябинск, Нижний Тагил, Уфа, Пермь), до конца III квартала планирует масштабировать проект на другие города. Среди партнеров банка уже сейчас более 130 агентств недвижимости и строительных компаний.

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