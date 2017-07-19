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Свердловские власти добиваются погашения задолженности по зарплате на предприятиях

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2017. На совещании под председательством первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова были рассмотрены жалобы, связанные со снижением и невыплатой заработной платы, которые поступили главе государства Владимиру Путину от жителей региона. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Среднего Урала.



В частности, рассмотрели вопрос погашения задолженности по заработной плате перед сотрудниками ООО «Эльмаш (УЭТМ)». По словам финансового директора предприятия Натальи Богдановой, текущая задолженность по зарплате достигает 14,5 млн руб. при месячном фонде 34 млн руб. Представитель завода пообещала предоставить работникам полный расчет за июнь до конца текущей недели — 21 июня.



Заместитель прокурора области Дмитрий Чуличков напомнил об ответственности за невыполнение взятых руководством предприятия на себя обязательств по выплате задолженности и предупредил о последствиях в случае повторных задержек выплаты зарплаты.



Так, в связи с невыплатой заработной платы перед работниками Уральского филиала ОАО «Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «ГипродорНИИ», который был признан банкротом в 2016 году, руководству предприятия грозит уголовная ответственность.



Суммарная задолженность предприятия перед сотрудниками уральского отделения составляет более 23 млн руб. По словам Дмитрия Чуличкова, это может стать поводом для возбуждения уголовного дела по статьям 144 и 145 УПК РФ за невыплату заработной платы. Кроме того, есть неисполненное решение суда о взыскании суммы долга, за что гендиректор может быть привлечен к уголовной ответственности за его неисполнение.



«Возможно, после возбуждения уголовного дела и активизации следственных действий деньги у руководства найдутся», — отметил Дмитрий Чуличков.



Первый вице-губернатор также отметил, что после вмешательства областных властей и надзорных ведомств заработная плата выплачена 133 работникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий в объеме 9,8 млн руб., задолженность перед остальными работниками погашается по мере установления их местоположения.



Напомним, глава Свердловской области Евгений Куйвашев по результатам рассмотрения переданных ему президентом РФ обращений свердловчан на «Прямую линию с Владимиром Путиным» подписал перечень поручений членам областного правительства.

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