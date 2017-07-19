Новости дня

Областной пакет акций КРК «Уралец» может быть приватизирован в 2017 году

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2017. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области согласовали приватизацию областного пакета акций КРК «Уралец». Об этом сообщает пресс-служба министерства по управлению госимуществом Свердловской области.



Напомним, в собственности региона находится 33,99% обыкновенных именных акций (401 844 шт.) АО «Культурно-развлекательный комплекс «Уралец». В 2015 году советом директоров общества определена концепция реконструкции существующего здания КРК «Уралец», включающей постройку на прилегающем земельном участке здания с двумя ледовыми аренами внутри. Финансирование данной концепции развития предполагается за счет увеличения уставного капитала компании путем дополнительной эмиссии акций.



Вместе с тем бюджет Свердловской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов не предполагает направления денежных средств на приобретение дополнительных акций общества. Отказ от приобретения части дополнительной эмиссии приведет к снижению доли региона в уставном капитале АО «КРК «Уралец» и не позволит эффективно управлять и контролировать деятельность органов управления общества.



В этой связи в программу управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества региона на 2017 год включено мероприятие по приватизации принадлежащих области акций общества. Согласно отчету, рыночная стоимость 401 844 обыкновенных именных акций компании составляет 259,3 млн руб.



«Приватизация пакета акций КРК, находящихся в государственной казне Свердловской области, позволит увеличить доходы областного бюджета, оптимизировать структуру государственного имущества региона, а оставшимся акционерам реализовать концепцию реконструкции существующего здания», — отмечают в пресс-службе.



Областной пакет акций АО «Культурно-развлекательный комплекс «Уралец» может быть реализован через процедуру проведения публичных торгов.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: