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Cавченко прокомментировала идею создания Малороссии

19 июль 2017 (17:23)

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что считает создание Малороссии отчаянным криком Донбасса о помощи. Об этом она сказала в эфире телеканала NewsOne.

«Мы прекрасно понимаем, что людей, которые остались там, так же не устраивает гнет России, несмотря на то, что они все равно стоят с оружием в руках за интересы России против Украины, несмотря на то, что там есть люди, которые убивают нас, и мы убиваем их», — сказала Савченко.

Она добавила, что исключает военный путь возвращения Донбасса под контроль Киева.

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