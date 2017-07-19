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Cавченко прокомментировала идею создания Малороссии
19 июль 2017 (17:23)
Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что считает создание Малороссии отчаянным криком Донбасса о помощи. Об этом она сказала в эфире телеканала NewsOne.
«Мы прекрасно понимаем, что людей, которые остались там, так же не устраивает гнет России, несмотря на то, что они все равно стоят с оружием в руках за интересы России против Украины, несмотря на то, что там есть люди, которые убивают нас, и мы убиваем их», — сказала Савченко.
Она добавила, что исключает военный путь возвращения Донбасса под контроль Киева.
«Мы прекрасно понимаем, что людей, которые остались там, так же не устраивает гнет России, несмотря на то, что они все равно стоят с оружием в руках за интересы России против Украины, несмотря на то, что там есть люди, которые убивают нас, и мы убиваем их», — сказала Савченко.
Она добавила, что исключает военный путь возвращения Донбасса под контроль Киева.
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