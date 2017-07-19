Дайджест

В Китае частично заблокировали WhatsApp

19 июль 2017 (17:22)

В Китае частично заблокирована работа мессенджера WhatsApp. Об этом пишет The New York Times.

Китайские интернет-фильтры ограничили функциональность приложения для пользователей в стране, в результате чего многие из них не могут отправлять видео и фотографии, а некоторые — даже текстовые сообщения.

Осведомленный анонимный источник рассказал изданию, что идея блокировки WhatsApp принадлежит руководству страны.

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