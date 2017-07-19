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Из-за морозов в Аргентине погибли 7 человек
19 июль 2017 (17:22)
Из-за необычных холодов в Аргентине погибли 7 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Сообщается, что 18 июля два пожилых человека умерли от переохлаждения в провинциях Неукен и Мисьонес.
Также еще пять человек погибли городах Мар-дель-Плата, Рафаэла, Хунин-де-лос-Андес, Ла-Плата и Кордоба, отравившись угарным газом при использовании печей в попытках согреться в мороз.
Уточняется, что холода накрыли Аргентину на прошлой неделе.
Сообщается, что 18 июля два пожилых человека умерли от переохлаждения в провинциях Неукен и Мисьонес.
Также еще пять человек погибли городах Мар-дель-Плата, Рафаэла, Хунин-де-лос-Андес, Ла-Плата и Кордоба, отравившись угарным газом при использовании печей в попытках согреться в мороз.
Уточняется, что холода накрыли Аргентину на прошлой неделе.
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