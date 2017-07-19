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Боевики ИГ заминировали древние памятники в Сирии
19 июль 2017 (17:22)
Боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) заминировали множество памятников древнего города-призрака Расафа. Об этом рассказал сотрудник администрации города-музея Абдула Витар, передает «Интерфакс».
«Еще две недели назад Расафа была во власти боевиков ИГ, бойцы сирийской правительственной армии при поддержке российской авиации вернули миру это древний город, которому более полутора тысячи лет», — сказал Витар.
Он отметил, что многие из памятников архитектуры заминированы.
«Городские ворота, цитадель, кафедральный собор святого Сергия, базилика и античные емкости для воды, крепостные стены и башни — сейчас все это заминировано», — уточнил Витар.
«Еще две недели назад Расафа была во власти боевиков ИГ, бойцы сирийской правительственной армии при поддержке российской авиации вернули миру это древний город, которому более полутора тысячи лет», — сказал Витар.
Он отметил, что многие из памятников архитектуры заминированы.
«Городские ворота, цитадель, кафедральный собор святого Сергия, базилика и античные емкости для воды, крепостные стены и башни — сейчас все это заминировано», — уточнил Витар.
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