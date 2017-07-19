Дайджест
На Дальнем Востоке не могут потушить почти 80 лесных пожаров
19 июль 2017 (17:15)
Пожары уничтожили около 14 тыс. гектаров леса на Дальнем Востоке за сутки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент лесного хозяйства по ДФО.
«В минувшие сутки на территории Дальневосточного федерального округа возникли 12 новых очагов, с учетом ранее действовавших возгораний горел 91 лесной пожар. Из них 76 в Якутии, 13 в Хабаровском крае, по одному на Сахалине и Магаданской области. За сутки огонь прошел 14 тыс. гектаров, из них 10,7 тыс. гектаров в Якутии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что к утру 19 июля ликвидировано 12 пожаров, еще 79 продолжают действовать. Всего на территории округа с начала пожароопасного периода огонь охватил около 1,16 млн гектаров.
«В минувшие сутки на территории Дальневосточного федерального округа возникли 12 новых очагов, с учетом ранее действовавших возгораний горел 91 лесной пожар. Из них 76 в Якутии, 13 в Хабаровском крае, по одному на Сахалине и Магаданской области. За сутки огонь прошел 14 тыс. гектаров, из них 10,7 тыс. гектаров в Якутии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что к утру 19 июля ликвидировано 12 пожаров, еще 79 продолжают действовать. Всего на территории округа с начала пожароопасного периода огонь охватил около 1,16 млн гектаров.
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