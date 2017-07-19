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Группа ЛСР в I полугодии 2017 года сократила продажи недвижимости в РФ на 32%

УрБК, Москва, 19.07.2017. Девелоперская группа ЛСР в I полугодии 2017 года сократила продажи недвижимости на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 26 млрд руб.). Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.



Средняя цена реализованной недвижимости выросла во II квартале по сравнению с первым на 7% и составила 103 тыс. руб. за кв. м.



Стоимость заключенных в Санкт-Петербурге контрактов в I полугодии составила 14 млрд руб. (минус 25%), в Москве — 8,4 млрд руб. (минус 49%), в Екатеринбурге — 2,7 млрд руб. (плюс 29%).

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