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Группа ЛСР в I полугодии 2017 года сократила продажи недвижимости в РФ на 32%
19 июль 2017 (16:32)
УрБК, Москва, 19.07.2017. Девелоперская группа ЛСР в I полугодии 2017 года сократила продажи недвижимости на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 26 млрд руб.). Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
Средняя цена реализованной недвижимости выросла во II квартале по сравнению с первым на 7% и составила 103 тыс. руб. за кв. м.
Стоимость заключенных в Санкт-Петербурге контрактов в I полугодии составила 14 млрд руб. (минус 25%), в Москве — 8,4 млрд руб. (минус 49%), в Екатеринбурге — 2,7 млрд руб. (плюс 29%).
Средняя цена реализованной недвижимости выросла во II квартале по сравнению с первым на 7% и составила 103 тыс. руб. за кв. м.
Стоимость заключенных в Санкт-Петербурге контрактов в I полугодии составила 14 млрд руб. (минус 25%), в Москве — 8,4 млрд руб. (минус 49%), в Екатеринбурге — 2,7 млрд руб. (плюс 29%).
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