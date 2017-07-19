Приватизация телебашни состоялась

Депутаты Заксобрания Свердловской области согласовали условия отчуждения недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга. Объект вместе с прилегающим земельным участком внесут в уставный капитал АО «Ледовая арена», в котором 40% акций будет принадлежать региональным властям, 60% — компании, определенной ООО «УГМК-Холдинг». Условия приватизации известного долгостроя вызывают большие вопросы. Свердловские власти не получат «живых» денег за продажу объекта, который в 2012 году выкупили из федеральной собственности за 500 млн руб. Кроме того, сохраняются высокие риски сноса телебашни. В МУГИСО сообщили, что окончательного решения по этому вопросу пока не принято.Напомним, что строительство объекта началось еще в 1983 году. Свердловская телевышка обещала стать второй по величине башней в СССР после Останкино. Ее высота, по утвержденному проекту, должна была составить 380 метров. Башню хотели сделать символом советской инженерной мысли. Телерадиосигнал с такой высоты мог охватывать территорию всей Свердловской области. В начале 80-х этот проект считался инновационным: в башне кроме телецентра планировались несколько радиостанций, развлекательных заведений, а на самом верху хотели расположить ресторан и смотровую площадку. Однако после «перестройки» с финансированием проекта начались проблемы. Окончательно работы остановили в 1991 году. В этот момент недостроенная башня высотой 219 метров оказалась брошенной на произвол судьбы. Застройщик в лице ФГУП «РТРС» даже не провел консервацию объекта для того, чтобы уберечь его от повреждений.К идее возрождения долгостроя, расположенного в самом центре города и видимого из любой его части, возвращались не раз, но уже с другим функционалом: для нужд современного телевидения такая башня оказалась уже не нужна. До последнего времени главным препятствием в реализации был тот факт, что башня находилась в федеральной собственности и входила в перечень государственных стратегических объектов.Казалось, что ситуация кардинально изменилась после того, как в 2012 году объект перешел в собственность правительства Свердловской области. За недострой областная казна заплатила 500 млн руб. В 2013 году региональные власти объявили конкурс проектов реконструкции недостроенной телебашни. Победителем была признана компания «НАИ БЕКАР Урал». Согласно этому архитектурному проекту, который получил название Green Hill Park, вверху на башне планировалось устроить ЗАГС и смотровую площадку, а в нижней части — гостиницы, магазины и развлекательные центры. Однако победившая компания так и не смогла найти необходимое финансирование для начала строительных работ.Когда окончательно стало известно о провале этого проекта, в Екатеринбурге стали активно обсуждать другие варианты реконструкции телебашни. В частности, компания «Эксперт-Девелопмент» предложила переформатировать недострой в самый высокий в мире сухопутный маяк, оснащенный ресторанами и выставочными комплексами. Также активно обсуждался проект размещения на базе телебашни духовных учреждений, в частности, статуи Святой Екатерины. Однако ни один из этих вариантов реконструкции не заинтересовал крупных инвесторов.22 февраля 2017 года свердловские власти выставили недостроенную телебашню на торги. Начальную цену определили в размере 652,8 млн руб., а сам аукцион назначили на 27 апреля. Наиболее предметный интерес к приобретению этого объекта имела компания «Атомстройкомплекс». Девелопер разработал проект освоения этой территории, который предполагал строительство 120 тыс. кв. м. жилья и коммерческой недвижимости. Существующий образ телебашни предлагалось оставить без радикальных изменений. В рамках реконструкции объекта авторы проекта планировали увеличить высоту башни с 220 до 361 метра (такова она по изначальному проекту) за счет установки длинного шпиля, а также оборудовать площадку обозрения площадью порядка 1 тыс. кв. м. Однако после долгих раздумий «Атомстройкомплекс» решил отказаться от приобретения недостроя. Аукцион, назначенный на конец апреля, не состоялся из-за отсутствия заявок.После этого свердловским властям поступило предложение от УГМК провести приватизацию телебашни путем организации АО «Ледовая арена», где доля областного правительства составит 40%.«На сегодняшний день в региональном бюджете средств на реконструкцию или приспособление к современному использованию телебашни нет. И правительство посчитало рациональным принять предложение Уральской горно-металлургической компании построить на этом месте многофункциональную ледовую арену на 15 тыс. зрителей, в том числе с возможным использованием телебашни», — заявил заместитель губернатора Среднего Урала Сергей Зырянов.Следует отметить, что далеко не все депутаты свердловского Заксобрания поддержали эту инициативу. В частности, Александр Ивачев отметил, что этот вопрос выносился на заседание парламента «в большой спешке и крайне неподготовленным».«АО «Ледовая арена» еще не создано. Проекта того, что будет строиться, также пока нет. Кроме того, доля Свердловской области в 40% будет уменьшаться по мере того, как УГМК будет инвестировать деньги в проект. Очевидно, что вложен будет ни один миллиард, значит, доля региональных властей уменьшится в лучшем случае до 15-10%», — заявил Ивачев.Депутат Вячеслав Вегнер поинтересовался, законно ли передавать объект еще не созданному предприятию.«Свердловская область в этой ситуации напоминает жениха, который уже заплатил калым, купил кольца и свадебное платье, его привели в ЗАГС расписываться, а невесту он еще не видел. Акционерное общество еще никто не создал, а мы уже передаем туда имущество», — отметил Вегнер.Очевидно, что свердловским властям не удастся отбить свои финансовые вложения в телебашню. Пять лет назад чиновники заплатили за объект 500 млн руб. Сейчас его передают в частные руки практически безвозмездно. Долю в АО «Ледовая арена» вряд ли можно считать достойной компенсацией. Было бы намного выгоднее продать объект на аукционе и заметно пополнить областной бюджет.Однако куда большую обеспокоенность вызывает судьба самой телебашни. Поскольку проект строительства ледовой арены еще не готов, высока вероятность, что УГМК примет решение снести недострой. Любой проект его реконструкции является чрезвычайно дорогим. Кроме того, непонятно как облик нового стадиона будет сочетаться с башней-долгостроем.Если будет принято решение о сносе, Екатеринбург окончательно потеряет один из самых заметных архитектурных объектов. Большинство горожан выступают за то, чтобы был реализован один из проектов реконструкции башни, который бы сделал ее одним из символов Урала. Существуют опасения, что новый собственник будет думать исключительно о коммерческой составляющей своего проекта. В этих условиях башня может оказаться балластом.