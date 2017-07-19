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ФАС: условия присоединения к сетям газораспределения Екатеринбурга дискриминационны
19 июль 2017 (15:54)
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2017. Администрация Екатеринбурга создала дискриминационные условия на рынке услуг подключения объектов капстроительства к сетям газораспределения и препятствовала деятельности застройщиков, нарушив закон о конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Свердловской области.
По данным ведомства, администрация приняла положение, которое предусматривало необходимость обращения собственников земельных участков за согласованием размещения источников генерации тепловой и электрической энергии в соответствующую комиссию.
Установлено, что из 50 объектов, находящихся вне зоны действия существующей системы централизованного теплоснабжения, разрешение было выдано на 45, по остальным комиссия отложила принятие решений. А из 67 объектов, находящихся в указанной зоне, лишь 24 получили согласие администрации.
В УФАС подобное положение вещей посчитали нарушением закона о защите конкуренции. Отмечается, что получившие разрешение застройщики находятся в преимущественном положении и имеют возможность выбора между индивидуальным и централизованным теплоснабжением. В свою очередь, те, кто получили отказ, ставятся в ущербное положение в виде административного барьера в подключении к газораспределительной сети.
Администрация Екатеринбурга не согласилась с постановлением ФАС и обратилась в Арбитражный суд области, который оставил решение антимонопольного органа в силе.
По данным ведомства, администрация приняла положение, которое предусматривало необходимость обращения собственников земельных участков за согласованием размещения источников генерации тепловой и электрической энергии в соответствующую комиссию.
Установлено, что из 50 объектов, находящихся вне зоны действия существующей системы централизованного теплоснабжения, разрешение было выдано на 45, по остальным комиссия отложила принятие решений. А из 67 объектов, находящихся в указанной зоне, лишь 24 получили согласие администрации.
В УФАС подобное положение вещей посчитали нарушением закона о защите конкуренции. Отмечается, что получившие разрешение застройщики находятся в преимущественном положении и имеют возможность выбора между индивидуальным и централизованным теплоснабжением. В свою очередь, те, кто получили отказ, ставятся в ущербное положение в виде административного барьера в подключении к газораспределительной сети.
Администрация Екатеринбурга не согласилась с постановлением ФАС и обратилась в Арбитражный суд области, который оставил решение антимонопольного органа в силе.
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