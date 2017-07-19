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Перекрестки Екатеринбурга: на грани хаоса
19 июль 2017 (15:54)
В Екатеринбурге с наступлением сезона ремонтов улично-дорожной сети обострилась ситуация на транспортных развязках. Водители, не имея возможности двигаться в нужном им направлении из-за километровых пробок, вызванных перекрытием дорог и отсутствием удобных объездных путей, массово нарушают правила дорожного движения. При этом органы ГИБДД и городские власти, располагая всей информацией о данной проблеме, не могут найти для нее эффективного решения. В результате недобросовестные автовладельцы безнаказанно усугубляют и без того непростую ситуацию на перекрестках мегаполиса.
Как ранее писал УрБК, в уральской столице ГИБДД фактически утратила контроль над дорожной ситуацией. Это касается надзора за соблюдением правил парковки, особенно актуального для центральных улиц города, организации движения и стоянок большегрузного транспорта и целого ряда других задач. Между тем читатели издания продолжают присылать в редакцию новую информацию о фактах безнаказанных нарушений ПДД и бездействии надзорного ведомства.
Наиболее остро указанная проблема сегодня ощущается на транспортных развязках Екатеринбурга. Так, реконструкция ул. Московской привела к перегруженности и образованию пробки по ул. Серафимы Дерябиной. В результате водители, чтобы с Объездной попасть в центр города, пользуются не приспособленным для этого перекрестком с ул. Амундсена, где левый поворот в данном направлении запрещен.
Согласно имеющимся в распоряжении агентства видеоматериалам, автовладельцы пытаются обойти запрет, затрудняя движение транспортных потоков и создавая на перекрестке хаос. Как отмечают жители близлежащих кварталов, такая ситуация здесь наблюдается с раннего утра и до глубокого вечера.
Более того, аналогичная проблема характерна для большинства ключевых развязок уральской столицы. Примером может служить перекресток ул. Краснолесья и Вильгельма де Геннина, где водители, стремясь объехать пробку, постоянно нарушают рядность движения. То же можно сказать о пересечениях пр. Космонавтов и ул. Бакинских Комиссаров, Объездной и Сибирского тракта, выезде на Объездную с Комсомольской, а также целом ряде других перекрестков города. При этом ГИБДД зачастую смотрит на ситуацию «сквозь пальцы», оставляя опасные маневры на совести автовладельцев.
Эксперты отмечают, что решение проблемы организации движения в сезон дорожных работ должно быть результатом согласованной работы властей муниципалитета и органов ГИБДД. Однако в Екатеринбурге назвать это взаимодействие эффективным затруднительно.
«Безусловно, ситуацию можно было бы улучшить. В первую очередь необходимо усилить контроль за нарушителями правил дорожного движения на развязках, поскольку они создают аварийные ситуации. В то же время возникают вопросы к администрации города, которая заключает госконтракты на ремонтные работы. Понятно, что способа реконструировать дороги без перекрытий еще не придумали, но можно было бы более жестко установить сроки. В частности, на ул. Московской строители работают лишь по 3-4 часа в день. Видимо, администрация просто не любит своих горожан», — пояснил представитель Федерации автовладельцев в Свердловской области Максим Едрышов.
Кроме того, по его словам, эффективной мерой регулирования ситуации на перекрестках уральской столицы могло бы стать изменение режима работы светофоров в периоды перекрытий.
«В некоторых местах сделать удобные объезды невозможно. Однако в городах, где думают о водителях, обычно перестраивают работу светофоров так, чтобы разгрузить близлежащие улицы. Это может кардинально изменить ситуацию на некоторых развязках. У нас же этого не делается. Например, если взять перекресток Московской и Щорса, по первой практически никто не едет из-за ремонтов, вторая же загружена максимально. Но светофор остался в прежнем режиме: никакого приоритета для Щорса или той же Амундсена нет. Здесь нашим организаторам движения хорошо было бы поучиться у коллег в соседних городах», — рассказал Максим Едрышов.
Следует отметить, что бессилие ГИБДД в борьбе с недобросовестными водителями и пассивность городских властей в конечном счете оборачиваются проблемами для законопослушных автовладельцев. Граждане вынуждены часами стоять в пробках на развязках из-за заторов, спровоцированных нарушителями. Эксперты отмечают, что такая ситуация сегодня, к сожалению, является типичной для Екатеринбурга.
Как ранее писал УрБК, в уральской столице ГИБДД фактически утратила контроль над дорожной ситуацией. Это касается надзора за соблюдением правил парковки, особенно актуального для центральных улиц города, организации движения и стоянок большегрузного транспорта и целого ряда других задач. Между тем читатели издания продолжают присылать в редакцию новую информацию о фактах безнаказанных нарушений ПДД и бездействии надзорного ведомства.
Наиболее остро указанная проблема сегодня ощущается на транспортных развязках Екатеринбурга. Так, реконструкция ул. Московской привела к перегруженности и образованию пробки по ул. Серафимы Дерябиной. В результате водители, чтобы с Объездной попасть в центр города, пользуются не приспособленным для этого перекрестком с ул. Амундсена, где левый поворот в данном направлении запрещен.
Согласно имеющимся в распоряжении агентства видеоматериалам, автовладельцы пытаются обойти запрет, затрудняя движение транспортных потоков и создавая на перекрестке хаос. Как отмечают жители близлежащих кварталов, такая ситуация здесь наблюдается с раннего утра и до глубокого вечера.
Более того, аналогичная проблема характерна для большинства ключевых развязок уральской столицы. Примером может служить перекресток ул. Краснолесья и Вильгельма де Геннина, где водители, стремясь объехать пробку, постоянно нарушают рядность движения. То же можно сказать о пересечениях пр. Космонавтов и ул. Бакинских Комиссаров, Объездной и Сибирского тракта, выезде на Объездную с Комсомольской, а также целом ряде других перекрестков города. При этом ГИБДД зачастую смотрит на ситуацию «сквозь пальцы», оставляя опасные маневры на совести автовладельцев.
Эксперты отмечают, что решение проблемы организации движения в сезон дорожных работ должно быть результатом согласованной работы властей муниципалитета и органов ГИБДД. Однако в Екатеринбурге назвать это взаимодействие эффективным затруднительно.
«Безусловно, ситуацию можно было бы улучшить. В первую очередь необходимо усилить контроль за нарушителями правил дорожного движения на развязках, поскольку они создают аварийные ситуации. В то же время возникают вопросы к администрации города, которая заключает госконтракты на ремонтные работы. Понятно, что способа реконструировать дороги без перекрытий еще не придумали, но можно было бы более жестко установить сроки. В частности, на ул. Московской строители работают лишь по 3-4 часа в день. Видимо, администрация просто не любит своих горожан», — пояснил представитель Федерации автовладельцев в Свердловской области Максим Едрышов.
Кроме того, по его словам, эффективной мерой регулирования ситуации на перекрестках уральской столицы могло бы стать изменение режима работы светофоров в периоды перекрытий.
«В некоторых местах сделать удобные объезды невозможно. Однако в городах, где думают о водителях, обычно перестраивают работу светофоров так, чтобы разгрузить близлежащие улицы. Это может кардинально изменить ситуацию на некоторых развязках. У нас же этого не делается. Например, если взять перекресток Московской и Щорса, по первой практически никто не едет из-за ремонтов, вторая же загружена максимально. Но светофор остался в прежнем режиме: никакого приоритета для Щорса или той же Амундсена нет. Здесь нашим организаторам движения хорошо было бы поучиться у коллег в соседних городах», — рассказал Максим Едрышов.
Следует отметить, что бессилие ГИБДД в борьбе с недобросовестными водителями и пассивность городских властей в конечном счете оборачиваются проблемами для законопослушных автовладельцев. Граждане вынуждены часами стоять в пробках на развязках из-за заторов, спровоцированных нарушителями. Эксперты отмечают, что такая ситуация сегодня, к сожалению, является типичной для Екатеринбурга.
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