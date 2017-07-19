Кризис

Объем проданного физлицам жилья в Свердловской области в I полугодии снизился вдвое

19 июль 2017 (15:08)

В январе-июне 2017 года общая площадь проданного жилья физическим лицам в Свердловской области составила 75,9 тыс. кв. м. (в январе-июне 2016 года — 170,8 тыс. кв. м.). Об этом сообщает Свердловскстат.

Средняя стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жилых домов (без индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов) в январе-июне 2017 года составила 39 тыс. 812 руб. (в январе-июне 2016 года — 43 тыс. 212 руб.).

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