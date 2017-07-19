Кризис
Объем проданного физлицам жилья в Свердловской области в I полугодии снизился вдвое
19 июль 2017 (15:08)
В январе-июне 2017 года общая площадь проданного жилья физическим лицам в Свердловской области составила 75,9 тыс. кв. м. (в январе-июне 2016 года — 170,8 тыс. кв. м.). Об этом сообщает Свердловскстат.
Средняя стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жилых домов (без индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов) в январе-июне 2017 года составила 39 тыс. 812 руб. (в январе-июне 2016 года — 43 тыс. 212 руб.).
Средняя стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жилых домов (без индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов) в январе-июне 2017 года составила 39 тыс. 812 руб. (в январе-июне 2016 года — 43 тыс. 212 руб.).
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Объем проданного физлицам жилья в Свердловской области в I полугодии снизился вдвое
- Стоимость строительства жилья в Свердловской области в I квартале снизилась на 22,76%
- В Свердловской области в I полугодии введено в эксплуатацию 1,17 млн кв. метров жилья
- Ввод жилья в Свердловской области сократился почти на четверть
- В Свердловской области по итогам I полугодия объемы ввода жилья сократились на 23%
Loading...