Кризис

Объем проданного физлицам жилья в Свердловской области в I полугодии снизился вдвое

В январе-июне 2017 года общая площадь проданного жилья физическим лицам в Свердловской области составила 75,9 тыс. кв. м. (в январе-июне 2016 года — 170,8 тыс. кв. м.). Об этом сообщает Свердловскстат.



Средняя стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жилых домов (без индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов) в январе-июне 2017 года составила 39 тыс. 812 руб. (в январе-июне 2016 года — 43 тыс. 212 руб.).

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