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Официальный курс долл. США снизился на 13 коп., евро — на 12 коп.
19 июль 2017 (14:56)
УрБК, Москва, 19.07.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 июля. Курс долл. США снизился на 12,87 коп., до 59,24 руб. Курс евро снизился на 12,46 коп., до 68,27 руб.
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