Оправданное значение

За I полугодие 2017 года совет директоров Центробанка уже трижды понижал ставку рефинансирования, и в итоге на сегодняшний день она равняется 9%. С начала года эксперты говорили о том, что данное решение оправдано экономическими условиями в стране, и что до конца года показатель опустится вплоть до 8%. Однако резкий скачок июньской инфляции кардинально поменял мнение некоторых аналитиков. В итоге они заявили, что ЦБ поторопился в смягчении кредитной политики.Согласно данным «Мониторинга экономической ситуации в России», подготовленного аналитиками РАНХиГС, Института Гайдара и ВАВТ, в июне этого года потребительская инфляция в России ускорилась, достигнув 4,4% по отношению к июню 2016. Это на 0,4 процентных пункта выше обозначенного ЦБ целевого ориентира на 2017 год и на 0,3 п.п. выше, чем в мае текущего года.«Основной причиной ускорения роста цен стало подорожание продовольственных товаров, вызванное неблагоприятными погодными условиями и носящее, по всей видимости, временный характер», — говорится в докладе.По данным авторов мониторинга, цены на непродовольственные товары за июнь выросли на 0,1%. Замедление инфляции в секторе непродовольственных товаров оказалось наиболее заметным по сравнению с другими компонентами — 0,2% в мае 2017 года. Цены и тарифы на платные услуги населению в июне увеличились на 0,7%, преимущественно за счет сезонного подорожания услуг пассажирского транспорта, санаторно-оздоровительных услуг и услуг зарубежного туризма.«Таким образом, ускорение инфляции в июне действительно было вызвано действием краткосрочных факторов, однако до конца года возможна реализация и других рисков. Помимо снижения урожая в связи с неблагоприятной погодой, одним из источников ускорения инфляции может стать восстановление потребительского спроса: так, в мае 2017 реальные денежные доходы населения не изменились по отношению к маю 2016 года, тогда как в течение предыдущих трех месяцев они падали», — говорится в исследовании.Эксперты считают, что ускорению инфляции в ближайшие месяцы будет способствовать динамика курса рубля. За июнь — первую неделю июля курс рубля к долл. США снизился на 6,5% и достиг 60,4 руб., что не может не отразиться на ценовой динамике, учитывая высокую долю импортных товаров.По мнению аналитиков, такое смягчение монетарной политики выглядит несколько преждевременным с учетом данных по июньской инфляции.«Таким образом, учитывая возможные риски ускорения инфляционных процессов в 2017, Банк России будет вынужден скорректировать темпы снижения ключевой процентной ставки. Кроме того, ускорение инфляции ставит под вопрос достижимость целевых ориентиров регулятора, особенно при условии реализации отмеченных выше рисков», — считают эксперты.Между тем с конца прошлого года большая часть наблюдателей рынка отмечала некоторую стабилизацию ситуации и заявляла, что это дает Центробанку повод ослабить кредитную политику. Но, по мнению аналитиков группы компаний «Финам», июньский всплеск инфляции все-таки замедлит процесс снижения ключевой ставки.«Решение регулятора снизить ставку соответствовало тем экономическим реалиям, которые были на момент заседания. Инфляция была в районе 4%, валютный рынок оставался достаточно стабильным. Это позволило ЦБ снизить ставку. При этом всплеск инфляции, наблюдаемый в данный момент, скорее всего, не позволит регулятору на ближайшем заседании продолжить цикл снижения ставки. Однако в дальнейшем стабилизация инфляции развяжет руки регулятору, в результате чего к концу года ставка может быть снижена, при благоприятных внешних условиях — до 8%», — считает аналитик «Финам» Богдан Зварич.Относительно прогноза по инфляции, эксперт считает, что регулятор сделает все, чтобы удержать этот показатель в районе 4%, в результате чего в конце года он составит порядка 4-4,2%.Позитивный прогноз относительно дальнейшей судьбы ключевой ставки на рынке сохраняется, что подтверждается в очередном выпуске комментария Центробанка «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки». В нем говорится, что ожидаемое рынком значение ключевой ставки на конец 2017 года остается на уровне 8,1%.«Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов 16 июня 2017 года, однако участники рынка ожидали более значительного уменьшения. Они полагали, что снижение составит 50 базисных пунктов, как это было на апрельском заседании совета директоров.В результате после решения траектория ключевой ставки на горизонте нескольких месяцев сместилась вверх на 25 базисных пунктов. Однако ожидаемое значение ключевой ставки на конец года практически не изменилось, составив 8,1% годовых. На этом фоне инфляционные ожидания участников рынка также практически не поменялись, оставшись вблизи целевого уровня ЦБ», — говорится в очередном выпуске комментария ЦБ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».Стоит отметить, что ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что совет директоров регулятора не будет рассматривать повышение ставки на заседании 28 июля, но не планирует давать рынку перед этим каких-либо ориентиров о динамике изменения ставки. Одной из причин этого, по ее мнению, является соответствие текущих ожиданий рынка и регулятора. Напомним, на данный момент консенсус Bloomberg предполагает снижение ставки к уровню в 8% до конца года, а на ближайшем заседании — на 25 п.п. (до 8,75%). По мнению аналитиков «Райффайзенбанка», это не идет вразрез с пониманием Центробанка.«Долгосрочный уровень равновесно-нейтральной ставки, по словам главы ЦБ, остался на прежнем уровне — 6,5-7% в номинальном выражении, 2,5-3% в реальном, что может быть достигнуто при снижении инфляционных ожиданий. Позитивным является заявление Эльвиры Набиуллиной о том, что, несмотря на ускорение инфляции в июне, текущая динамика роста цен соответствует ожиданиям Банка России. В начале года инфляция снижалась быстрее прогноза ЦБ, а в середине оказалась немного хуже, поэтому уверенность регулятора в том, что к концу года индекс потребительских цен составит 4%, достаточно высока», — отмечают эксперты.По оценке представителей «Райффайзенбанка», глава ЦБ позитивно оценила последние данные по недельной инфляции и отметила, что ослабление рубля в последнее время не должно отразиться на достижении таргета.«Подобные комментарии, по нашему мнению, повышают вероятность снижения ставки на ближайшем заседании, но для этого необходимо как минимум сохранение текущих тенденций в динамике инфляции», — пояснили в банке.Недавний скачок инфляции, который регулятор объяснил неблагоприятными погодными условиями, спровоцировал волну беспокойств относительно дальнейшей кредитной политики регулятора. Однако, как заявляют в Банке России и часть аналитиков, сейчас причин для беспокойства нет. По их мнению, годовая инфляция и значение ключевой ставки на конец 2017 года все же будет соответствовать прогнозам 4% и 8% соответственно.