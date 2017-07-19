Новости дня
По факту невыплаты зарплаты на Алапаевском металлургическом заводе возбуждено уголовное дело
19 июль 2017 (14:17)
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2017. Алапаевская городская прокуратура выявила нарушения трудовых прав работников ОАО «Алапаевский металлургический завод». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Основанием для проверки послужило обращение работников завода, поступившее в прокуратуру 13 июля 2017 года.
Установлено, что у предприятия образовалась частичная задолженность по выплате заработной платы перед 30 работниками железнодорожного цеха завода за период с марта по июль 2017 года в размере 1 млн 38 тыс. руб. Кроме того, устанавливается размер задолженности по выплате компенсаций в связи с увольнением ряда сотрудников.
Алапаевская городская прокуратура с целью восстановления социальных и трудовых прав граждан направила в суд 30 заявлений на выдачу судебных приказов, внесла представление генеральному директору ОАО «Алапаевский металлургический завод» Михаилу Кушникову с требованием незамедлительно устранить нарушения федерального законодательства. Кроме того, в отношении генерального директора завода возбуждено административное дело по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства».
Также в прокуратуре города было проведено два совещания с участием представителей ОАО «Алапаевский металлургический завод», на которых были выработаны меры по погашению задолженности по заработной плате. Был разработан график выплат, согласно которому в период с 19 июля 2017 по 25 июля 2017 руководством предприятия планируется погашение долга в размере 500 тыс. руб.
Помимо этого, в связи с выявленными нарушениями Алапаевская городская прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. По материалам прокуратуры 19 июля 2017 года возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 145.1 УК РФ «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы».
Отметим, Алапаевский металлургический завод ведет свою историю с XVIII века и специализируется на производстве доменного ферромарганца и чугуна. Около полутора лет назад АМЗ был выкуплен ГК «Новаэм» у украинской группы «Приват», однако оказался убыточным, и весной 2015 года производство на заводе было остановлено. В результате владельцы разделили предприятие на три юридических лица — ЗАО, ОАО и ООО. Ранее ФНС неоднократно обращалась в Арбитражный суд с требованием признать завод банкротом.
Основанием для проверки послужило обращение работников завода, поступившее в прокуратуру 13 июля 2017 года.
Установлено, что у предприятия образовалась частичная задолженность по выплате заработной платы перед 30 работниками железнодорожного цеха завода за период с марта по июль 2017 года в размере 1 млн 38 тыс. руб. Кроме того, устанавливается размер задолженности по выплате компенсаций в связи с увольнением ряда сотрудников.
Алапаевская городская прокуратура с целью восстановления социальных и трудовых прав граждан направила в суд 30 заявлений на выдачу судебных приказов, внесла представление генеральному директору ОАО «Алапаевский металлургический завод» Михаилу Кушникову с требованием незамедлительно устранить нарушения федерального законодательства. Кроме того, в отношении генерального директора завода возбуждено административное дело по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства».
Также в прокуратуре города было проведено два совещания с участием представителей ОАО «Алапаевский металлургический завод», на которых были выработаны меры по погашению задолженности по заработной плате. Был разработан график выплат, согласно которому в период с 19 июля 2017 по 25 июля 2017 руководством предприятия планируется погашение долга в размере 500 тыс. руб.
Помимо этого, в связи с выявленными нарушениями Алапаевская городская прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. По материалам прокуратуры 19 июля 2017 года возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 145.1 УК РФ «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы».
Отметим, Алапаевский металлургический завод ведет свою историю с XVIII века и специализируется на производстве доменного ферромарганца и чугуна. Около полутора лет назад АМЗ был выкуплен ГК «Новаэм» у украинской группы «Приват», однако оказался убыточным, и весной 2015 года производство на заводе было остановлено. В результате владельцы разделили предприятие на три юридических лица — ЗАО, ОАО и ООО. Ранее ФНС неоднократно обращалась в Арбитражный суд с требованием признать завод банкротом.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Баранчинский электромеханический завод задолжал работникам свыше 15 млн рублей
- В Серове возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам предприятия ЖКХ
- Возбуждено уголовное дело из-за долгов по зарплате работникам «Уральской производственной компании»
- Возбуждено дело из-за невыплаты зарплаты на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий
- Возбуждено дело из-за невыплаты зарплаты на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий
Loading...