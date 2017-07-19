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В июне норматив достаточности капитала у 10 российских банков оказался ниже 10%
19 июль 2017 (13:00)
УрБК, Москва, 19.07.2017. По итогам июля 2017 года норматив достаточности капитала Н1.0 у 10 российских кредитных организаций оказался ниже отметки в 10%. Об этом сообщает «Банки.ру».
Напомним, данный норматив обязаны соблюдать все банки. Это один из наиболее важных показателей надежности банка. Характеризует способность банка нивелировать возможные финансовые потери за свой счет, не в ущерб своим клиентам. Минимальное его значение, установленное регулятором, — 8%.
С вводом новых стандартов Базельского комитета норматив достаточности капитала многих кредитных организаций опустился ниже отметки в 10%(минимально допустимое значение до ввода новых стандартов). Согласно финансовой отчетности кредитных организаций по состоянию на 1 июля 2017 года, в этот список вошли следующие банки: Уралтрансбанк (8,1%), «Уралсиб» (8,47%), «Первомайский» (9%), Промтрансбанк (9,25%), «Югра» (9,31%), «Северо-Восточный Альянс» (9,5%), «Пересвет» (9,6%), «Северный Кредит» (9,61%), «Канский» (9,85%) и ББР Банк (9,96%).
Стоит отметить, что норматив Н1.0 ряда крупных банков регулярно опускается ниже 10%, что свидетельствует о значительно возросшей нагрузке на достаточность капитала кредитных организаций с введением новых стандартов, а также общей слабой капитализации банковского сектора РФ.
Напомним, данный норматив обязаны соблюдать все банки. Это один из наиболее важных показателей надежности банка. Характеризует способность банка нивелировать возможные финансовые потери за свой счет, не в ущерб своим клиентам. Минимальное его значение, установленное регулятором, — 8%.
С вводом новых стандартов Базельского комитета норматив достаточности капитала многих кредитных организаций опустился ниже отметки в 10%(минимально допустимое значение до ввода новых стандартов). Согласно финансовой отчетности кредитных организаций по состоянию на 1 июля 2017 года, в этот список вошли следующие банки: Уралтрансбанк (8,1%), «Уралсиб» (8,47%), «Первомайский» (9%), Промтрансбанк (9,25%), «Югра» (9,31%), «Северо-Восточный Альянс» (9,5%), «Пересвет» (9,6%), «Северный Кредит» (9,61%), «Канский» (9,85%) и ББР Банк (9,96%).
Стоит отметить, что норматив Н1.0 ряда крупных банков регулярно опускается ниже 10%, что свидетельствует о значительно возросшей нагрузке на достаточность капитала кредитных организаций с введением новых стандартов, а также общей слабой капитализации банковского сектора РФ.
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