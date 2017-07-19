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В июне норматив достаточности капитала у 10 российских банков оказался ниже 10%

УрБК, Москва, 19.07.2017. По итогам июля 2017 года норматив достаточности капитала Н1.0 у 10 российских кредитных организаций оказался ниже отметки в 10%. Об этом сообщает «Банки.ру».



Напомним, данный норматив обязаны соблюдать все банки. Это один из наиболее важных показателей надежности банка. Характеризует способность банка нивелировать возможные финансовые потери за свой счет, не в ущерб своим клиентам. Минимальное его значение, установленное регулятором, — 8%.



С вводом новых стандартов Базельского комитета норматив достаточности капитала многих кредитных организаций опустился ниже отметки в 10%(минимально допустимое значение до ввода новых стандартов). Согласно финансовой отчетности кредитных организаций по состоянию на 1 июля 2017 года, в этот список вошли следующие банки: Уралтрансбанк (8,1%), «Уралсиб» (8,47%), «Первомайский» (9%), Промтрансбанк (9,25%), «Югра» (9,31%), «Северо-Восточный Альянс» (9,5%), «Пересвет» (9,6%), «Северный Кредит» (9,61%), «Канский» (9,85%) и ББР Банк (9,96%).



Стоит отметить, что норматив Н1.0 ряда крупных банков регулярно опускается ниже 10%, что свидетельствует о значительно возросшей нагрузке на достаточность капитала кредитных организаций с введением новых стандартов, а также общей слабой капитализации банковского сектора РФ.

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