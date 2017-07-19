Дайджест
Российская армия закупит более 20 истребителей МиГ-35
19 июль 2017 (13:00)
Министерство обороны России собирается закупить у российской самолетостроительной корпорации (РСК) «МиГ» 24 новейших многофункциональных истребителя МиГ-35. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Отмечается, что истребители будут куплены в рамках государственной программы вооружений на 2018–2025 годы. Шесть машин достанутся пилотажной группе «Стрижи».
Источник газеты в аппарате правительства сообщил, что проект госпрограммы пока что еще изучается в Белом доме, затем он будет передан на утверждение президенту, но «принципиально судьба МиГ-35 уже решена».
Отмечается, что истребители будут куплены в рамках государственной программы вооружений на 2018–2025 годы. Шесть машин достанутся пилотажной группе «Стрижи».
Источник газеты в аппарате правительства сообщил, что проект госпрограммы пока что еще изучается в Белом доме, затем он будет передан на утверждение президенту, но «принципиально судьба МиГ-35 уже решена».
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