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Трамп выдвинул кандидата на пост посла в РФ
19 июль 2017 (13:00)
Американский президент Дональд Трамп выдвинул бывшего губернатора штата Юта на пост посла США в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
«Бывшего губернатора Джона Хантсмана-младшего из штата Юта чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации», — сказано в релизе ведомства, посвященному выдвижениям на посты.
О возможном выдвижении Хантсмана на позицию посла США в Москве сталоизвестно ранее во вторник.
«Бывшего губернатора Джона Хантсмана-младшего из штата Юта чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации», — сказано в релизе ведомства, посвященному выдвижениям на посты.
О возможном выдвижении Хантсмана на позицию посла США в Москве сталоизвестно ранее во вторник.
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