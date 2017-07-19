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Трамп выдвинул кандидата на пост посла в РФ

19 июль 2017 (13:00)

Американский президент Дональд Трамп выдвинул бывшего губернатора штата Юта на пост посла США в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Бывшего губернатора Джона Хантсмана-младшего из штата Юта чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации», — сказано в релизе ведомства, посвященному выдвижениям на посты.

О возможном выдвижении Хантсмана на позицию посла США в Москве сталоизвестно ранее во вторник.

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