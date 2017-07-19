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Виктору Буту продлили тюремный срок

Россиянину Виктору Буту из-за выращивания чайного гриба на 40 дней увеличили 25-летний тюремный срок. Об этом газете «Известия» рассказал его адвокат Алексей Тарасов.



Он сообщил газете, что Бут выращивал в камере чайный гриб, чтобы с его помощью вылечить желудок. Напиток, приготовленный на его основе, также употребляли другие заключенные и надзиратели. Нагрянувшая в камеру инспекция «с каким-то непонятным прибором» заявила, что Бут занимается производством алкоголя.



Тарасов рассказал, что из-за этого Бута лишили послаблений, заработанных за хорошее поведение и добавили к его тюремному сроку более 40 дней.

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