Дайджест
Виктору Буту продлили тюремный срок
19 июль 2017 (13:00)
Россиянину Виктору Буту из-за выращивания чайного гриба на 40 дней увеличили 25-летний тюремный срок. Об этом газете «Известия» рассказал его адвокат Алексей Тарасов.
Он сообщил газете, что Бут выращивал в камере чайный гриб, чтобы с его помощью вылечить желудок. Напиток, приготовленный на его основе, также употребляли другие заключенные и надзиратели. Нагрянувшая в камеру инспекция «с каким-то непонятным прибором» заявила, что Бут занимается производством алкоголя.
Тарасов рассказал, что из-за этого Бута лишили послаблений, заработанных за хорошее поведение и добавили к его тюремному сроку более 40 дней.
Он сообщил газете, что Бут выращивал в камере чайный гриб, чтобы с его помощью вылечить желудок. Напиток, приготовленный на его основе, также употребляли другие заключенные и надзиратели. Нагрянувшая в камеру инспекция «с каким-то непонятным прибором» заявила, что Бут занимается производством алкоголя.
Тарасов рассказал, что из-за этого Бута лишили послаблений, заработанных за хорошее поведение и добавили к его тюремному сроку более 40 дней.
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