Дайджест
Началось строительство второй ветки «Турецкого потока»
19 июль 2017 (12:59)
«Газпром» начал строительство второй нитки газопровода «Турецкий поток» по дну Черного моря. Об этом пишет газета «Ведомости».
По информации издания, на дно Черного моря уже уложено около 25 километров трубопровода. Над укладкой работает корабль-трубоукладчик Audacia, принадлежащий швейцарской компании Allseas, которая выиграла тендер «Газпрома» на прокладку трубы.
Ссылаясь на данные сайта marinetraffic.com, «Ведомости» указывают, что за последние сутки судно движется с постоянной средней скоростью 0,1–0,15 узла (около пяти километров в день) по маршруту пролегания первой нитки газопровода.
По информации издания, на дно Черного моря уже уложено около 25 километров трубопровода. Над укладкой работает корабль-трубоукладчик Audacia, принадлежащий швейцарской компании Allseas, которая выиграла тендер «Газпрома» на прокладку трубы.
Ссылаясь на данные сайта marinetraffic.com, «Ведомости» указывают, что за последние сутки судно движется с постоянной средней скоростью 0,1–0,15 узла (около пяти километров в день) по маршруту пролегания первой нитки газопровода.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Анкаре подписано соглашение о строительстве «Южного потока»
- Начало строительства «Турецкого потока» могут отложить
- Строительство «Турецкого потока» начнется в течение месяца
- Стоимость первой нитки «Турецкого потока» составит 3,3 млрд евро
- В Выборге пройдут торжества, посвященные началу строительства Nord Stream
Loading...