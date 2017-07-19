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Началось строительство второй ветки «Турецкого потока»

«Газпром» начал строительство второй нитки газопровода «Турецкий поток» по дну Черного моря. Об этом пишет газета «Ведомости».



По информации издания, на дно Черного моря уже уложено около 25 километров трубопровода. Над укладкой работает корабль-трубоукладчик Audacia, принадлежащий швейцарской компании Allseas, которая выиграла тендер «Газпрома» на прокладку трубы.



Ссылаясь на данные сайта marinetraffic.com, «Ведомости» указывают, что за последние сутки судно движется с постоянной средней скоростью 0,1–0,15 узла (около пяти километров в день) по маршруту пролегания первой нитки газопровода.

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