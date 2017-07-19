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В Одессе отменили спектакль Нонны Гришаевой

Одесский театр юного зрителя имени Юрия Олеши заявил об отмене спектакля «Варшавская мелодия», в котором должна была принять участие российская артистка Нонна Гришаева. Об этом сообщает портал «Лента.ру» со ссылкой на сайт театра.



Показ спектакля был запланирован на 21 июля.



16 июля одесское отделение партии «Свобода» потребовало запретить Гришаевой въезд на Украину. Представители организации направили обращения на имя председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака и руководителя Государственной пограничной службы Виктора Назаренко. Причиной недовольства активистов стало посещение Гришаевой российского Крыма летом 2016 года.

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