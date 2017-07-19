Дайджест
В Одессе отменили спектакль Нонны Гришаевой
19 июль 2017 (12:59)
Одесский театр юного зрителя имени Юрия Олеши заявил об отмене спектакля «Варшавская мелодия», в котором должна была принять участие российская артистка Нонна Гришаева. Об этом сообщает портал «Лента.ру» со ссылкой на сайт театра.
Показ спектакля был запланирован на 21 июля.
16 июля одесское отделение партии «Свобода» потребовало запретить Гришаевой въезд на Украину. Представители организации направили обращения на имя председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака и руководителя Государственной пограничной службы Виктора Назаренко. Причиной недовольства активистов стало посещение Гришаевой российского Крыма летом 2016 года.
Показ спектакля был запланирован на 21 июля.
16 июля одесское отделение партии «Свобода» потребовало запретить Гришаевой въезд на Украину. Представители организации направили обращения на имя председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака и руководителя Государственной пограничной службы Виктора Назаренко. Причиной недовольства активистов стало посещение Гришаевой российского Крыма летом 2016 года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге состоится премьера спектакля «Мы, нижеподписавшиеся»
- К 80-летию Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле пройдут театральные дни имени Булата Окуджавы
- Власти Свердловской области пообещали выделить 350 млн рублей на техническое оснащение Театра юного зрителя в Екатеринбурге
- Актриса Нонна Гришаева стала жертвой нерадивого застройщика
- 9 театрам Свердловской области выделены губернаторские гранты
Loading...