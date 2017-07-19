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ФНС России снимет налоговую тайну

УрБК, Москва, 19.07.2017. С 25 июля 2017 года Федеральная налоговая служба (ФНС) начнет размещать на своем сайте сведения о задолженностях и штрафах организаций, доходах и расходах по бухгалтерской отчетности, а также о суммах оплаченных налогов по каждому виду фискальных платежей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Также в открываемые данные войдет информация о налоговых правонарушениях, решения по которым вступили в силу со 2 июня 2016 года по 30 июня 2017. Сведения об уплаченных суммах страховых взносов ФНС разместит в феврале 2018 года.



Кроме этого, станет открытой информация о специальных налоговых режимах организаций, об участии в консолидированной группе налогоплательщиков, а также о численности работников организации. Сроки размещения открытых данных о юрлицах утверждены приказом ФНС.



«Снятие налоговой тайны и обнародование данной информации даст возможность участникам рынка оценить свои риски и проявить должную осмотрительность при выборе бизнес-партнеров», — говорится в сообщении.



Отмечается, что данные об организациях составляли налоговую тайну до внесения изменений в федеральный закон № 134-ФЗ. Сейчас они доступны для общественности и будут находиться в открытом доступе три года.

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