Кризис

Задолженность за услуги ЖКХ в России превышает 1,3 трлн рублей

Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень рассказал, что объем задолженности граждан и организаций за услуги жилищно-коммунального хозяйства в России составляет 1,34 трлн руб. Об этом сообщает «Российская газета».



Он отметил, что долги населения составляют почти половину общей суммы — 645 млрд руб.



Мень указал, что россияне «в основном очень дисциплинированно» платят за ЖКХ, но в последнее время сумма долгов населения увеличилась с 4 до 6%.



Министр также сообщил, что в основном долги не выплачивают посредники, например, управляющие компании. Он подчеркнул, что министерство планирует снизить размер долгов за поставленные ресурсы устранением посредников между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими компаниями.

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