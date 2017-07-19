Кризис
Задолженность за услуги ЖКХ в России превышает 1,3 трлн рублей
19 июль 2017 (12:15)
Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень рассказал, что объем задолженности граждан и организаций за услуги жилищно-коммунального хозяйства в России составляет 1,34 трлн руб. Об этом сообщает «Российская газета».
Он отметил, что долги населения составляют почти половину общей суммы — 645 млрд руб.
Мень указал, что россияне «в основном очень дисциплинированно» платят за ЖКХ, но в последнее время сумма долгов населения увеличилась с 4 до 6%.
Министр также сообщил, что в основном долги не выплачивают посредники, например, управляющие компании. Он подчеркнул, что министерство планирует снизить размер долгов за поставленные ресурсы устранением посредников между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими компаниями.
Он отметил, что долги населения составляют почти половину общей суммы — 645 млрд руб.
Мень указал, что россияне «в основном очень дисциплинированно» платят за ЖКХ, но в последнее время сумма долгов населения увеличилась с 4 до 6%.
Министр также сообщил, что в основном долги не выплачивают посредники, например, управляющие компании. Он подчеркнул, что министерство планирует снизить размер долгов за поставленные ресурсы устранением посредников между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими компаниями.
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