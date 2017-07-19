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В 2016 году в Свердловской области выявлено почти 1,4 тыс. нарушений природоохранного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2017. В 2016 году надзорные органы Свердловской области зафиксировали 1 395 нарушений природоохранного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания региона со ссылкой на доклад министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова.



В том числе 410 нарушений выявлено в области обращения с отходами, 339 — в области охраны атмосферного воздуха, 195 — в области законодательства о недрах, 132 — в сфере водного законодательства.



В итоге возбуждено 707 административных дел, на 353 юридических лица и 282 должностных лица наложены административные штрафы, 216 материалов о нарушениях природоохранного законодательства переданы в правоохранительные органы для принятия ими процессуальных решений. Общая сумма взысканных штрафов составила 13,3 млн руб.

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