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Чистая прибыль ВТБ за полугодие снизилась на 32%

УрБК, Москва, 19.07.2017. Чистая прибыль банка ВТБ по РСБУ за I полугодие 2017 года снизилась на 31,6% и составила 27,23 млрд руб. против 39,83 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.



Прибыль до налогообложения сократилась на 18,6% — до 34,39 млрд руб. против прибыли 42,27 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.



Чистая прибыль банка ВТБ24 за январь-июнь подскочила в 2,4 раза и составила 32,55 млрд руб. против 13,5 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.



Прибыль до налогообложения взлетела в 2,7 раза — до 39,298 млрд руб.



Чистая прибыль Банка Москвы, согласно оборотной ведомости, за первые шесть месяцев года составила 144 млн руб. против чистого убытка 27,428 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Прибыль до налогообложения составила 1,421 млрд руб. против убытка 25,865 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

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