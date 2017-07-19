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В Екатеринбурге четыре микрорайона остались без горячей воды до конца июля
19 июль 2017 (11:24)
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2017. С 17 по 31 июля 2017 года на Уралмаше, Эльмаше, Сортировке и в Заречном ограничили подачу горячей воды. Об этом сообщается на сайте администрации уральской столицы.
Отключение связано с ремонтными работами на Среднеуральской ГРЭС. Отмечается, что они проводятся в соответствии с утвержденным «Графиком ремонтов водоподготовок теплоисточников ЦСТ и испытаний магистральных теплосетей города Екатеринбурга на весенне-летний период 2017 года».
Отключение связано с ремонтными работами на Среднеуральской ГРЭС. Отмечается, что они проводятся в соответствии с утвержденным «Графиком ремонтов водоподготовок теплоисточников ЦСТ и испытаний магистральных теплосетей города Екатеринбурга на весенне-летний период 2017 года».
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